Flamengo-Präsident bestätigt Kontakt zu Mario Balotelli: "Er hat echtes Interesse gezeigt"

Nach einem halben Jahr in Marseille ist Mario Balotelli aktuell vereinslos. Könnte es den italienischen Stürmer nach Brasilien ziehen?

Rodolfo Landim, Präsident des brasilianischen Topklubs Flamengo Rio de Janeiro, hat gegenüber Globo Esporte bestätigt, dass man zuletzt Kontakt zu Stürmerstar Mario Balotelli hatte. Der Italiener ist aktuell vereinslos.

Eine Delegation Flamengos habe auf einer Tour durch Europa jüngst "Kontakt zu Balotelli gehabt. Er zeigte echtes Interesse daran, für Flamengo zu spielen und sagte, dass er das gerne machen würde", so Landim.

Flamengo: Noch keine konkreteren Gespräche mit Mario Balotelli

Konkreter seien die Gespräche mit dem 28-Jährigen, dessen Vertrag bei am 30. Juni ausgelaufen war, noch nicht geworden. "Mehr war da bisher nicht. Es war eine kurze Konversation, davon wurde mir berichtet", erklärte Landim.

Balotelli war Anfang 2019 nach zweieinhalb Jahren beim nach Marseille gewechselt. Für OM gelangen dem 36-fachen Nationalspieler acht Tore in 15 Einsätzen.

Flamengo hat in diesem Sommer mit Filipe Luis von , Rafinha vom FC Bayern und Gerson von der Roma bereits drei namhafte Spieler aus Europa verpflichtet. In der brasilianischen Liga steht das Team von Ex- - und -Trainer Jorge Jesus derzeit auf Platz drei hinter Palmeiras und Santos.