Marcus Thuram denkt nicht an Gladbach-Abschied: "Borussia war die beste Wahl für meine Karriere"

Zuletzt wurde Marcus Thuram mit dem AC Mailand in Verbindung gebracht. Derzeit denkt er jedoch nicht an einen Abschied von Borussia Mönchengladbach.

Angreifer Marcus Thuram ist bei derzeit mehr als zufrieden und denkt nicht an einen Abschied. "Ich konzentriere mich momentan voll, zu 100 Prozent, auf Borussia und bin sehr glücklich, hier zu sein. Ich habe auch mit keinem anderen Klub gesprochen“, erklärte der Franzose, der zuletzt mit dem AC Mailand in Verbindung gebracht wurde, im Gespräch mit dem kicker.

"Die Borussia hat mir viele Karriereschritte ermöglicht, ich spiele und habe den Sprung in die Nationalmannschaft geschafft", führte Thuram aus und fügte hinzu: "Ich bin in Gladbach nicht nur als Spieler, sondern auch als Mensch gewachsen, habe mich weiterentwickelt. Borussia war die beste Wahl für meine Karriere."

Gladbach: Marcus Thuram feierte im November Debüt für die Equipe Tricolore

Im vergangenen Jahr kam der 23-Jährige für neun Millionen Euro von nach Mönchengladbach. Bei den Fohlen etablierte sich Thuram schnell als Leistungsträger und feierte zudem im November bei der 0:2-Niederlage gegen sein Debüt für die französische Nationalelf.

Auch in der laufenden Spielzeit läuft es für Thuram beim Team von Marco Rose nach Plan. So kommt der Offensivmann in 14 Einsätzen für den derzeitigen Tabellensiebten auf vier Tore und sechs Assists.