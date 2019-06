Ersatzbundestrainer Marcus Sorg: Trachte Joachim Löw nicht nach dem Job

Marcus Sorg vertritt Bundestrainer Joachim Löw, weil dieser sich von seinem Sportunfall erholt. Nach dem Job trachtet er seinem Chef aber nicht.

Ersatz-Bundestrainer Marcus Sorg hat keine Ambitionen, seinen Chef Joachim Löw aus dem Amt zu drängen. "Versprechen brauche ich das mit Sicherheit nicht, das weiß der Joachim Löw, dass er sich darauf verlassen kann, dass ich da gar keine Intention habe", sagte Sorg am Montag in Venlo auf eine entsprechende Frage.

Assistenzcoach Sorg vertritt Löw nach dessen Sportunfall bei den anstehenden EM-Qualifikationsspielen am Samstag in Weißrussland und drei Tage später in Mainz gegen Estland. "Ich sehe mich selbstverständlich hier nicht in der Rolle des Bundestrainers", sagte Sorg im VIP-Raum des Stadions De Koel, wo sich die Mannschaft auf die Begegnungen vorbereitet.

Marcus Sorg: Aufstellung? Löw "hat das letzte Wort"

Sein Fokus liege ausschließlich auf dem Training mit der Mannschaft - "wie in meiner normalen Arbeit als Assistenztrainer auch". Das "letzte Wort" in Sachen Aufstellung habe ohnehin Löw, betonte der frühere -Trainer des .

DFB-Direktor Oliver Bierhoff sprach voller Hochachtung von Löws Stellvertreter. Er "bewundere" den gebürtigen Ulmer, sagte er: "Marcus ist ein Vollbluttrainer, hat hohe Kompetenz, klare Vorstellungen und ist ein Teamplayer. Das beeindruckt. Er spricht die Dinge klar an, ist in der Lage, Entscheidungen zu treffen, aber auf der anderen Seite lebt er seine Rolle als Assistenztrainer von Joachim Löw hundertprozentig."

Dennoch sei die Vorbereitung durch das Fehlen von Löw "getrübt", meinte Bierhoff: "Aber wir sind ruhig, weil wir mit Jogi ständig in Kontakt sind und aus seiner Stimme hören, wie entspannt und ruhig er ist." Löw gehe es gut, "er ist absolut okay. Er wäre sicher gern hier, aber es ist absolut richtig, das Ganze langsamer angehen zu lassen."