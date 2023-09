Marcus Rashford nach Manchester Uniteds Sieg in Burnley offenbar in Autounfall verwickelt

Der englische Nationalspieler verunfallte am Samstagabend, kam aber offenbar mit dem Schrecken davon.

WAS IST PASSIERT? Marcus Rashford war nach dem Sieg von Manchester United im Premier-League-Spiel gegen Burnley am Samstagabend wohl in einen Autounfall involviert. Nach dem 1:0-Erfolg seiner Mannschaft soll Rashford zurück in Manchester mit seinem Rolls-Royce im Wert von umgerechnet 800.000 Euro verunfallt sein, berichtet das Boulevardblatt The Sun. Der Stürmer sei laut des Berichts unverletzt, stehe aber unter Schock.

WAS IST DER HINTERGRUND? In den sozialen Medien kursieren bereits Bilder von Rashfords demoliertem Wagen. Sie zeigen, dass das Fahrzeug durch einen Zusammenprall seitlich eine große Delle aufweist, möglicherweise durch eine Kollision mit einer Verkehrsinsel. Die Polizei nahm den Unfall vor Ort auf.

Es heißt, dass Rashfords Mannschaftskamerad Bruno Fernandes anhielt, um zu helfen. Auch der Portugiese befand sich auf dem Rückweg vom Trainingsgelände Carrington nach Hause.