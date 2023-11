"Es ist inakzeptabel": Erik ten Hag kritisiert Marcus Rashford für Besuch von Nachtclub nach Debakel im Derby

Trotz der bitteren Niederlage im Derby gegen City war Rashford abends offenbar in Partylaune. Ten Hag gefällt das nicht.

WAS IST PASSIERT? Manchester Uniteds Trainer Erik ten Hag hat sich zum Nachtclub-Besuch seines Offensivspielers Marcus Rashford nach der 0:3-Niederlage im Stadtderby gegen Manchester City am vergangenen Sonntag geäußert.

WAS WURDE GESAGT? "Ja, ich weiß davon. Ich habe mit ihm darüber gesprochen", sagte ten Hag auf einer Pressekonferenz und führte aus: "Es ist inakzeptabel. Das habe ich ihm gesagt, er hat sich entschuldigt und damit ist die Sache erledigt. Für uns ist es etwas Internes."

WAS IST DER HINTERGRUND? Rashford war am vergangenen Sonntagabend nach dem Spiel gegen City in einem beliebten Nachtclub in Manchester gesehen worden. Der englische Nationalspieler feierte dort seinen 26. Geburtstag und blieb offenbar bis in die frühen Morgenstunden.

Derweil verteidigte ten Hag Rashford gegen die Kritik für dessen zuletzt eher schwachen Auftritte: "Er ist sehr motiviert, die Dinge wieder gerade zu rücken. Ich weiß, wie viel Aufwand er betreibt. Er hat einen Fehler gemacht, aber das bedeutet ja nicht, dass er nicht voll dabei ist."

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty Images

Getty

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Nach einer herausragenden Vorsaison kam Rashford in der laufenden Spielzeit bisher noch nicht so recht in die Spur. In 14 Pflichtspielen gelangen ihm erst ein Tor und drei Vorlagen.

Der einzige Treffer des 26-Jährigen in dieser Saison liegt bereits rund zwei Monate zurück und datiert von Anfang September.