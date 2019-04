Marco Verratti über seine Zukunft bei PSG: "Ich werde in Paris bleiben"

Ein Abgang von PSG? Für Marco Verratti ist dieses Szenario aktuell nicht vorstellbar - außer, es würde ein bestimmter Fall eintreten.

Mittelfeldspieler Marco Verratti von will auch in Zukunft für den Klub aus der französischen Hauptstadt auflaufen.

"Ja, ich werde in Paris bleiben", sagte der italienische Nationalspieler im Interview mit Telefoot und fügte an: "Wenn nichts passiert und der Klub mich nicht loswerden will, spiele ich auch im nächsten Jahr hier."

Verratti in der Vergangenheit Gegenstand von Spekulationen

Verratti reagierte damit auf die permanent kursierenden Gerüchte, wonach er mit einem Wechsel in Verbindung gebracht wird. In der Vergangenheit wurde sein Name im gleichen Zug mit denen von oder dem genannt.

Verratti gehört zum Stammpersonal unter Trainer Thomas Tuchel. In der laufenden Saison absolvierte er bislang wettbewerbsübergreifend 32 Spiele. Der 26-Jährige spielt seit 2012 im Prinzenpark. Sein Vertrag bei PSG läuft aktuell noch bis 2021.