DFB-Team: Marco Reus nennt Mesut Özil als seinen besten Mitspieler in der Nationalmannschaft

Mesut Özil trat nach der WM in Russland aus dem DFB-Team zurück. Für Marco Reus war der Arsenal-Star sein bester Mitspieler in der Nationalmannschaft.

Kapitän Marco Reus von hat den aus der deutschen Nationalmannschaft zurückgetretenen Mesut Özil vom als seinen besten Mitspieler beim DFB-Team genannt.

"Mesut Özil", antwortete der frisch gebackene Vater in einer neuen Ausgabe von FIFA and Chill auf die entsprechende Frage eines Fans. "Er ist ein Spieler, der ein unheimlich gutes Auge für seine Mitspieler hat, der auch Tore erzielen, natürlich viele Assists hat in der Premier League und auch in der Nationalmannschaft."

Nationalmannschaft: Marco Reus bedauert Mesut Özils Rücktritt

Özil sei "einfach ein spielintelligenter Spieler", was man auf den ersten Blick sofort sehe, so Reus weiter. "Ich habe immer gerne mit ihm zusammengespielt, deshalb fand ich es natürlich schade, dass er zurückgetreten ist."

In der Nationalmannschaft standen Reus und Özil in 25 Spielen gemeinsam auf dem Platz.