Marcelo über Zukunft: "Real Madrid ist mein Zuhause"

Sorgt die Rückkehr von Zinedine Zidane dafür, dass Marcelo bei Real Madrid bleibt? Nach dessen jüngsten Aussagen sieht es danach aus.

Der brasilianische Linksverteidiger Marcelo will offenbar auch über den Sommer hinaus bei bleiben. Das deutete der 30-Jährige nach dem Heimsieg gegen Athletic Bilbao (3:0) am Sonntag an.

"Jeder weiß um die Freude, die ich habe, wenn ich dieses Trikot trage", sagte Marcelo. "Es reicht mit den ständigen Gerüchten. Real Madrid ist mein Zuhause und wer mich kennt, der weiß das."

Bei Ex-Trainer Santiago Solari war Marcelo kein Stammspieler mehr, musste oftmals Sergio Reguilon den Vortritt lassen. Deshalb wurde er zu dieser Zeit immer wieder mit einem Abschied in Verbindung gebracht - vor allem Juventus Turin galt als möglicher Abnehmer.

Marcelo bei Real Madrid unter Zidane wieder gesetzt

Seit der Rückkehr von Zinedine Zidane auf die Real-Trainerbank ist er nun hingegen wieder gesetzt. "Alles, was passiert ist, beeinflusst mich nicht. Ich habe nie aufgehört, zu arbeiten und meine Mitspieler zu unterstützen", erklärte er.

Der 58-fache Nationalspieler gewann mit den Blancos bislang 20 Titel, darunter viermal die und viermal den Meistertitel in .