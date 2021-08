RB Leipzig: Trainer Marsch kann Abschiedsgedanken von Sabitzer verstehen

Marcel Sabitzer soll ein Kandidat beim FC Bayern München sein. Sein Trainer in Leipzig, Jesse Marsch, hat Verständnis für mögliche Abschiedsgedanken.

Trainer Jesse Marsch vom Bundesligisten RB Leipzig kann weiterhin nicht fest mit dem österreichischen Nationalspieler Marcel Sabitzer planen.

"Er ist in den letzten Jahren eine wichtige Figur in diesem Klub geworden. Aber es ist schwierig, einen Spieler zu halten, wenn er nicht bleiben will", sagte Marsch im Gespräch mit der Süddeutschen Zeitung .

Marsch: Bayern "nur einer von vielen Klubs" mit Interesse an Sabitzer

Sabitzer wird seit einer Weile mit Rekordmeister Bayern München in Verbindung gebracht. "Ich kann verstehen, dass er sich Gedanken macht, wenn es heißt, dass ein Klub wie Bayern Interesse hat, und das ist nur einer von vielen Klubs", sagte Marsch: "Wir haben gute Gespräche gehabt. Wir sind beide reif genug und uns im Klaren darüber, dass sich die Situation ändern oder gleich bleiben kann."

Für die aktuelle Saison sieht der US-Amerikaner sein Team vor dem Start am Sonntag (15.30 Uhr/ DAZN ) beim FSV Mainz 05 durchaus als Titelanwärter. "Unser klar definiertes Ziel ist die erneute Qualifikation für die Champions League", sagte der neue Trainer: "Wir haben großen Respekt vor all unseren Rivalen, wir müssen jedes Mal, wenn die Lichter angehen, das Beste zeigen. Wenn uns das gelingt, denke ich tatsächlich, dass wir uns mit unserem Kader für einen Meisterkandidaten halten dürfen – aber in der Rolle eines Jägers."