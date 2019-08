Marcel Sabitzer von RB Leipzig: "Ziel muss die Champions League sein"

Leipzig steht in dieser Saison zum zweiten Mal in der Champions League. Die Königsklasse soll laut Sabitzer auch künftig das Ziel sein.

Marcel Sabitzer hat die hohen Ambitionen des Bundesligisten untermauert. "Unser Ziel muss sein, jede Saison die Qualifikation für die zu schaffen", sagte der RB-Mittelfeldspieler dem kicker.

Der 25-Jährige sieht im Kader für die neue Saison den besten, seitdem er bei den Sachsen unter Vertrag steht. "Was die Qualität auf dem Platz betrifft, auf jeden Fall. Aber ich denke, in meinen ersten beiden Jahren hat uns der Zusammenhalt auch außerhalb des Platzes sehr geholfen, dass wir so stark waren", sagte Sabitzer.

Der Mannschaft fehle vor dem ersten Pflichtspiel am Sonntag im beim Zweitligisten (15.30 Uhr im LIVE-TICKER) zwar noch "die Spritzigkeit", betonte Sabitzer, ergänzte aber optimistisch: "Die holen wir uns in dieser Woche."