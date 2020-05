Wunschspieler: Marcel Sabitzer soll Rangnick-Ära bei AC Milan einleiten

Rangnick wird weiter als neuer starker Mann bei Milan gehandelt. Er hat den Italienern angeblich seine Wunschliste, was Transfers angeht, vorgelegt.

Marcel Sabitzer von soll der Wunschspieler von Ralf Rangnick sein, falls der der neue starke Mann bei der AC Milan wird. In einem Interview mit dem gut informierten milannews.it hat Spielerberater Gaetano Di Caro Einblicke in die Planungen gewährt.

Ralf Rangnick, bisher Head of Football beim Red-Bull-Konzern, steht in Gesprächen mit dem italienischen Traditionsklub. Dort wolle man, wie schon in und Österreich, ein klares Konzept durchziehen um den angeschlagenen Verein wieder in glorreichere Zeiten zu führen.

Rangnick soll dort als Trainer möglichste viele Freiheiten genießen und hat dahingehend auch schon einige Spieler im Kopf, die das schnelle Pressing-System einführen sollen. So kursierten bereits Gerüchte zu Salzburg-Juwel Dominik Szoboszlai, Michael Gregoritsch von Schalke und nun auch zu Leipzigs Marcel Sabitzer. Sabitzer, der zurzeit als zentraler Mittelfeldmann groß auftrumpft, soll eine Schlüsselrolle für die weiteren Verhandlungen mit Ralf Rangnick spielen.

Mehr Teams

Auch Halstenberg bei Milan angeblich gehandelt

"In Deutschland geht das Gerücht um, dass sich Ragnick mit Elliott (Investorengruppe, Anm. d. Red.) und Gazidis (Geschäftsführer AC Milan, Anm. d. Red.) über Marcel Sabitzer einig ist, der sich derzeit sehr gut schlägt. Er ist ein sehr starker Spieler, und soweit ich weiß, ist es ein ausdrücklicher Wunsch von Rangnick, ihn zum zu holen", erklärte Di Caro.

Außerdem soll auch Leipzig-Abwehrmann Marcel Halstenberg eine Rolle in den Plänen des 61-Jährigen spielen, wie Di Caro verrät: "Ich weiß nicht, ob das ein begründetes Gerücht ist oder nicht, da Theo Hernandez gerade erst beim AC Mailand angekommen ist, aber hier geht es auch um Halstenberg. In den letzten Tagen war die Rede davon, dass Rangnick darum gebeten hat, diese beiden Namen nach Mailand zu bringen."