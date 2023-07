Marcel Sabitzer zum BVB? Das sagte Sportdirektor Sebastian Kehl

Nach den jüngsten Gerüchten um ein Interesse des BVB an Marcel Sabitzer vom FC Bayern hat sich Sportdirektor Sebastian Kehl zur Sache geäußert.

WAS IST PASSIERT? Seit ein paar Tagen kursiert das Gerücht, dass der BVB an einer Verpflichtung von Marcel Sabitzer vom FC Bayern interessiert sei. Am Rande des Testspiels des BVB bei Rot-Weiß Erfurt (2:1) äußerte sich Sportdirektor Sebastian Kehl dazu bei sky, wiegelte jedoch ab.

WAS WURDE GESAGT? "Wenn ich jetzt mal überlege, was in den letzten Tagen und Wochen alles geschrieben wurde, wie viele Spieler bei uns schon unterschrieben haben, dann würde ich Sie einfach bitten, dass ich das weder jetzt kommentiere, noch irgendeinen Stand abgebe zu irgendwelchen Gesprächen", sagte Kehl.

Der 43-Jährige gab jedoch zu Protokoll: "Wir werden uns Gedanken machen, wie wir uns noch weiter verbessern wollen und da sind wir seit geraumer Zeit in guten Gesprächen, haben verschiedene Optionen, das Transferfenster ist noch sehr, sehr lange offen. Also müssen Sie sich einfach noch ein bisschen gedulden."

WAS IST DER HINTERGRUND? Bislang verlief der Transfersommer des BVB auf der Habenseite noch etwas dürftig. Mit Felix Nmecha (Wolfsburg) und Ramy Bensebaini (Gladbach) wurden erst zwei echte Neuzugänge präsentiert. Demgegenüber stehen namhafte Abgänge wie Jude Bellingham (Real Madrid), Raphaël Guerreiro (FC Bayern) oder Mahmoud Dahoud (Brighton).