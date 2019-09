Spanien-Presse: Marc-Andre ter Stegen wurde bei Borussia Dortmund "zum Riesen"

Marc-Andre ter Stegen hält beim BVB einen Foulelfmeter und zeigt noch weitere starke Paraden. In Spaniens Presse wird der Nationalkeeper gefeiert.

Die spanische Presse feierte Torhüter Marc-Andre ter Stegen nach dem 0:0 zum Champions-League-Auftakt mit dem bei . "In Dortmund wurde er zum Riesen und schickte eine Nachricht an Joachim Löw", schrieb die Marca.

Erlebe die Champions League live auf DAZN. Jetzt Gratismonat sichern!

Marca: "Ter Stegen rettet Barca bei Messis Rückkehr. Ter Stegen wäre in jeder Nationalmannschaft Stammtorwart - außer in . In Dortmund wurde er zum Riesen und schickte eine Nachricht an Joachim Löw. Er muss Stammtorhüter in Deutschland sein. Es ist die Nostalgie, die momentan für Manuel Neuer spricht."

Wegen ter Stegen: "Gefürchtete Gelbe Wand wurde zur Schnecke"

AS: "Barca spielt Unentschieden wie durch ein Wunder. Ter Stegen hat die Diskussion in Deutschland mit dieser Weltklasseleistung neu entfacht. Er wurde zum Feuerlöscher und verhinderte die Niederlage. Barcelona kann mit dem Punkt mehr als zufrieden sein. Valverdes Spieler haben in Dortmund Blut geschwitzt."

Sport: "Die gefürchtete Gelbe Wand wurde zur Schnecke im Angesicht der wahren deutschen Wand: Marc-Andre ter Stegen. Barca wirkte sehr schwerfällig gegen eine gefährliche Borussia. Barca kam lebend aus Dortmund raus."

El Mundo Deportivo: "Ein kolossaler ter Stegen wird zur Mauer von Dortmund. Ter Stegen machte seinem Freund Reus das Leben schwer. Ter Stegen unterstrich mit Weltklasseparaden, wer der Beste ist. Hummels unterstrich, dass er immer noch Weltklasseleistungen bringen kann. Alcacer schaffte es nicht, sich an Barca zu rächen."