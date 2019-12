ManUnited-Coach Ole Gunnar Solskjaer: Erling Haaland hat sich bereits entschieden

Die Zukunft von Erling Haaland ist derzeit eine der wichtigsten Fragen im Weltfußball. Ole Gunnar Solskjaer weiß anscheinend bereits Bescheid.

Offensivspieler Erling Haaland von RB Salzburg hat laut Manchester Uniteds Trainer Ole Gunnar Solskjaer eine Entscheidung über seine Zukunft getroffen.

"Er weiß, was er tun will und was er tun wird", sagte der norwegische Chef-Coach des Premier-League-Rekordmeisters nach Angaben der BBC.

Erling Haaland: ein heißer Kandidat

United zählt als einer der heißesten Anwärter auf einen Transfer des 19-Jährigen, der in dieser Saison Tore am Fließband schießt. Neben den Red Devils gelten auch und als Kandidaten.

Solskjaer besuchte seinen Landsmann am vergangenen Freitag in Salzburg, um ihn angeblich von einem Transfer zu überzeugen. Der Daily Star bezeichnete Haaland kürzlich als "begierig" auf einen Wechsel ins Old Trafford.