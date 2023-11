Eine obszöne Geste Ugartes hatte für Schlagzeilen gesorgt. Nun äußerte sich der Uruguayer dazu und will sich entschuldigen.

WAS IST PASSIERT? Der uruguayische Nationalspieler Manuel Ugarte hat betont, dass er seine obszöne Geste in Richtung Rodrigo de Paul im WM-Qualifikationsspiel gegen Argentinien vergangene Woche bereut.

WAS WURDE GESAGT? "Als mir gesagt wurde, dass eine Geste von mir viral ging, verstand ich es zunächst nicht. Als ich es dann sah, wollte ich sterben. Das war nicht gut", sagte der Mittelfeldspieler von Paris Saint-Germain dem uruguayischen Medium Sport 890.

WAS IST DER HINTERGRUND? Während der Partie in Argentinien, die Uruguay mit 2:0 gewann, war es nach einem Foul an Lionel Messi zu einer Rangelei gekommen. Dabei warf Ugarte de Paul vor, Messis "Wasserträger" zu sein und machte eine unschöne Geste in dessen Richtung. Messi kritisierte das nach dem Spiel als "respektlos" und zügelte sich dann, als er meinte: "Ich sage jetzt lieber nicht, was ich denke."

"In dem Moment habe ich das gar nicht so richtig realisiert", kommentierte Ugarte. "Ich sah es und sagte mir: 'Ich bin ein Tier!' Manchmal tue ich in der Hitze des Gefechts einfach Dinge, die ich nicht tun sollte." Er habe zwar noch nicht mit de Paul gesprochen, "aber natürlich will ich mich entschuldigen", so Ugarte.

DAS VIDEO ZUR NEWS:

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Argentinien und Uruguay führen die Tabelle der Südamerika-Qualifikation für die WM 2026 derzeit an. Der Weltmeister steht nach einem 1:0-Sieg in Brasilien mit 15 Punkten auf Platz eins, Uruguay folgt mit 13 Zählern auf Rang zwei.

Ohne Ugarte, der eine Gelbsperre absaß, punkteten die Uruguayer nach dem Erfolg in Argentinien auch gegen Bolivien dreifach. Zwei Treffer von Liverpool-Stürmer Darwin Núñez und ein Eigentor sorgten für den 3:0-Sieg.