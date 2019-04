DFB-Team: Marc-Andre ter Stegen schickt Kampfansage an Manuel Neuer

Der Barca-Keeper will auch in der Nationalelf die Nummer eins sein. Im Endspurt der Bundesliga drückt er derweil dem BVB die Daumen.

Torhüter Marc-Andre ter Stegen will in der deutschen Nationalmannschaft den Druck auf Manuel Neuer aufrechterhalten. "Meine Ansprüche und Erwartungen steigen natürlich. Ich werde mein Bestes tun, um am Ende in der Nationalmannschaft die Nummer eins zu sein", sagte der 26-Jährige vom spanischen Fast-Meister im aufgezeichneten Sportschau-Club am Mittwochabend.

Bundestrainer Joachim Löw hatte im DFB-Team bisher auf den Münchner gesetzt. Auch vor der WM 2018 in , als Neuers Einsatz wegen einer Fußverletzung lange Zeit fraglich war, stellte Löw seinem Kapitän frühzeitig eine Einsatzgarantie aus, sollte dieser rechtzeitig fit werden.

Ter Stegen wünscht dem BVB und Marco Reus die Meisterschaft

"Natürlich erhoffst du dir viel. Umso enttäuschender ist es, wenn der Trainer es dann relativ früh abgrätscht", sagte ter Stegen rückblickend. Derzeit fällt der in letzter Zeit verletzungsanfällige Neuer mit einer Wadenverletzung aus. Ter Stegen wird dagegen Woche für Woche im Barca-Dress mit Lob überschüttet.

Mit Blick auf die würde ter Stegen seinem ehemaligen Gladbacher Mitspieler Marco Reus von die Meisterschaft wünschen. "Das wäre ein Titel, den er sich über die Jahre absolut verdient hätte", sagte der Torhüter: "So ein toller Fußballer fast ohne Titel, das tut selbst mir weh." Ter Stegen hatte mit Reus für zwei Jahre bei zusammengespielt.

Mit Barca steht der Torwart selbst vor dem Gewinn seiner vierten Meisterschaft in . Bei noch vier ausstehenden Spielen hat Barca neun Punkte Vorsprung auf Verfolger . Mit einem Sieg am Samstag (20.45 Uhr) im Heimspiel gegen wäre der insgesamt 26. Titel für den Champions-League-Halbfinalisten perfekt.