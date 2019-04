Nach Verletzung: Bayern-Torhüter Manuel Neuer peilt Comeback gegen Leipzig an

Am vergangenen Wochenende musste der Keeper verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Nun spricht Neuer über den angepeilten Zeitpunkt seiner Rückkehr.

Bayern Münchens Torhüter Manuel Neuer, der sich am Sonntag beim Spiel in Düsseldorf (4:1) eine Wadenverletzung zugezogen hat, peilt für die Partie gegen am 33. Spieltag (11. Mai) sein Comeback an.

Erlebe die Bundesliga-Highlights auf DAZN. Hol' Dir jetzt Deinen Gratismonat!

"Ich denke, dass ich nach zwei Wochen wieder mehr machen kann", sagte der deutsche Nationalspieler auf der Pressekonferenz am Mittwoch und ergänzte: "Wann ich wirklich wieder im Tor stehen kann, ist schwer zu sagen. Man kann jetzt philosophieren, dass ich gegen Leipzig spiele. Ich möchte natürlich so schnell wie möglich fit werden, so schnell wie möglich wieder zwischen den Pfosten stehen. Leipzig ist ein realistisches Ziel."

Bayern-Keeper Manuel Neuer: "Wusste direkt, dass ich einen Muskelfaserriss habe"

Auf die Frage, wie er mit der erneuten Verletzungspause umgehe, entgegnete Neuer: "Eine Verletzung ist immer frustrierend. Man ist traurig, möchte bei der Mannschaft sein, helfen. Zum Glück war es nicht der Fuß, sondern die Wade. Ich wusste direkt, dass ich einen Muskelfaserriss habe. Ich bin jetzt eigentlich ganz gut mit der Situation umgegangen."

"Ich schaue schon nach vorn, auf die Spiele, die wir haben, auch wenn ich nicht dabei bin", so der 33-Jährige weiter.