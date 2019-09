Manuel Neuer nach Bayern-Remis gegen RB Leipzig: "Hätte sogar eine Niederlage geben können"

Kein Sieger im Spitzenspiel. RB Leipzig und der FC Bayern trennen sich am Samstagabend mit 1:1. Die Stimmen von Manuel Neuer und Co.

In einem rassigen Topspiel trennten sich und der FC Bayern mit 1:1 – ein Ergebnis, mit dem beide Teams leben können, schließlich bleiben sowohl die Sachsen als auch die Münchener in der ungeschlagen.

Wir haben die wichtigsten Stimmen nach der Partie für Euch zusammengefasst (Quelle: Sky).

Niko Kovac (Trainer FC Bayern) ...

... zum Spiel: "Ich finde, wir haben in der ersten Halbzeit sensationell gut gespielt. Das war die beste Leistung. Wir haben nichts zugelassen, müssen natürlich mehr Tore schießen und dürfen in der Nachspielzeit nicht den Elfmeter kassieren, wo wir uns selbst in Schwierigkeiten bringen. Dann hat Leipzig umgestellt. Es war uns klar, dass sie mehr Druck machen. Aufgrund der zweiten Halbzeit ist es ärgerlich. Unter dem Strich hatten wir mehr Chancen, haben aber zwei Punkte weniger als eingeplant. Wir sind enttäuscht und verärgert. Es war in der zweiten Halbzeit ein offener Schlagabtausch. Wenn wir in der ersten Halbzeit zwei, drei Tore schießen, dann passiert hier nichts mehr.“

... zur Umstellung von Julian Nagelsmann in der Halbzeit: "Es ist schwierig, während des Spiels Einfluss zu nehmen auf die Mannschaft. Klar, kann man umstellen, aber ich weiß nicht, ob jeder alles mitbekommt. Deshalb ist die Halbzeit ein guter Moment, um etwas zu korrigieren.“

... zur späten Einwechslung von Philippe Coutinho: "Wir hatten zwei Spieler mit Gelb, man darf nicht zu früh wechseln. Wenn es eine Verletzung gibt, bekommst du ein Problem. Er hatte nicht mal 72 Stunden Erholung. In den nächsten Spielen wird er sicherlich dabei sein.“

… zu Joshua Kimmich auf der Sechserposition: "Der Josh spielt überall gut. Der Junge hat Fähigkeiten, die haben nicht viele – nicht nur in der Bundesliga, sondern weltweit. Wir sind froh, dass wir ihn auf mehreren Positionen einsetzen können.“

Julian Nagelsmann (Trainer RB Leipzig) ...

... zum Spiel: "Aufgrund der ersten Halbzeit ist es nicht ganz verdient. Nach der Pause hatten wir drei große Chancen, hätten auch in Führung gehen können. In der ersten Halbzeit hatten wir wenig Zugriff. Am Ende ist es nicht mega verdient, aber auch nicht unverdient. In der ersten Halbzeit war es für uns wie ein Waldlauf ohne viel Fußball. Wir hatten wenig den Ball und dann kann Timo Werner ihn auch nur wenig haben. In der zweiten Halbzeit war auch er besser im Spiel.“

... zur Umstellung in der Halbzeit: "Auf der Sechserposition haben wir durch den Ausfall von Kevin Kampl nicht so viele Spieler. Natürlich hätte ich in der ersten Halbzeit direkt reagieren können, aber du willst nicht sofort einen Wechsel aufbauen. Wir sind noch nicht so variabel, dass wir die Spieler hin- und herschieben können. Das ist ein Lernprozess und das werden wir auch hinkriegen.“

… zur Gelben Karte für Robert Lewandowski: "Ich weiß nicht, ob er das mit Absicht macht. Ich mag es aber nicht, wenn der vierte Offizielle zu mir sagt, es ist ein Schlag auf Hüfthöhe. Hüfthöhe ist da, wenn ich einen Kopfstand mache.“

Manuel Neuer (FC Bayern):

"Meiner Meinung sind wir nicht gut aus der Kabine gekommen. Wir hätten das Spiel in der ersten Halbzeit entscheiden müssen, dass 1:1 hat uns etwas gekillt. Wir waren dann nicht mehr so ballsicher, haben viele Fehler gemacht. Das darf uns in Leipzig nicht passieren. Es hätte sogar eine Niederlage für uns geben können."

Yussuf Poulsen (RB Leipzig):

"In der ersten Halbzeit haben wir die Mitte nicht zugekriegt. In der zweiten Halbzeit haben wir umgestellt, das hat viel besser funktioniert. Wir waren dann die bessere Mannschaft. Wir kommen mit dem 1:1 in die Halbzeit, da können wir sehr froh sein, weil es war keine gute erste Halbzeit.“