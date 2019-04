Bayern und Manuel Neuer droht Ärger mit Adidas - falscher Pulli auf der PK

Bayern und Manuel Neuer haben einen Ausrüstervertrag mit Adidas. Da der Keeper auf der PK den falschen Pulli trug, ist der Sportartikelgigant sauer.

Manuel Neuer und dem droht Ärger mit Ausrüster Adidas. Der Grund dafür: Der Keeper trug bei der Pressekonferenz am Mittwoch keinen adidas-Pulli, sondern einen Hoodie der US-Sportmarke Champion.

"Als Vertragsspieler von Adidas und als Spieler des FC Bayern ist Manuel Neuer dazu angehalten, Adidas-Produkte zu tragen", sagte Adidas-Sprecher Oliver Brüggen der Bild und fügte an: "Den konkreten Fall der Pressekonferenz werden wir mit Klub und Spieler besprechen.“

Adidas zahlt Bayern rund 25 Millionen Euro pro Jahr

Bayern und Neuer haben einen Ausrüstervertrag mit Adidas, der Rekordmeister erhält pro Jahr rund 25 Millionen Euro von dem Sportartikelgiganten.

Derweil äußerte sich Neuer, der sich vergangenen Sonntag beim 4:1 in Düsseldorf an der Wade verletzte, auf der PK zu seinen Comeback-Plänen. Ein Einsatz am 33. Spieltag (11. Mai) gegen sei "ein realistisches Ziel", so der 33-Jährige.