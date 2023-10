Manuel Neuer: Comeback - und Vertragsverlängerung?

Manuel Neuer könnte schon am Wochenende sein Comeback feiern - anschließend dürften Vertragsgespräche anstehen.

WAS IST PASSIERT? Die Verantwortlichen des FC Bayern München wollen offenbar noch vor dem Jahresende Gespräche mit Manuel Neuer über eine mögliche Verlängerung seines auslaufenden Vertrags führen. Das berichtet der kicker. Der 37-Jährige befindet sich aktuell in der Endphase seiner Reha und könnte wohl schon am kommenden Wochenende gegen den FSV Mainz 05 wieder im Tor des FC Bayern stehen.

WAS IST DER HINTERGRUND? Abgesehen von Neuer enden im kommenden Sommer auch die Verträge von Sven Ulreich (35), Bouna Sarr (31), Thomas Müller (34) und Eric Maxim Choupo-Moting (34). Ulreich sei dem Bericht zufolge offen für eine Verlängerung, denkbar wäre das auch bei Ikone Müller - aber jeweils nur für ein Jahr. Sarr wird den Klub verlassen und auch bei Choupo-Moting deutet sich ein Abschied an.

DIE BILDER ZUR NEWS:

