Manu Koné will Gladbach wohl verlassen - vier Topklubs sollen dran sein

Manu Koné ist bei den Topklubs Europas begehrt. Speziell ein Quartett soll den Gladbach-Star genau im Auge haben.

WAS IST PASSIERT? Manu Koné hat sich offenbar entschieden, Borussia Mönchengladbach in diesem Sommer zu verlassen. Das berichtet der französische TV-Sender Téléfoot.

WAS IST DER HINTERGRUND? Demnach sollen Paris Saint-Germain, der FC Bayern München, Manchester United und der FC Chelsea am Mittelfeldspieler interessiert sein. In der Vergangenheit galten auch RB Leipzig, der BVB und Newcastle United als Kandidaten. Einen Favoriten soll es bisher aber nicht geben.

WAS WURDE GESAGT? Angesprochen auf PSG sagt Koné: "Das ist sehr schmeichelhaft. Es ist ein großer Verein, der Champions League spielt, sehr große Spieler hat - also kann man sich nur verbessern, wenn man mit ihnen zusammenarbeitet."

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty

Getty

WIE GEHT ES WEITER? Angeblich soll Gladbach rund 45 Millionen Euro für den 21-Jährigen fordern. Die Sport Bild berichtete jüngst jedoch von nur 30 Millionen Euro. Konés Vertrag läuft noch bis 2025.