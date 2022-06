Mane-Nachfolger? Liverpool hat Arnaut Danjuma von Villarreal im Visier

Sadio Mane will den FC Liverpool verlassen, die Bayern gelten als potenzieller Abnehmer. Hat Liverpool einen Nachfolger bereits ausgemacht?

Der FC Liverpool hat Offensivspieler Arnaut Danjuma von Champions-League-Halbfinalist FC Villarreal im Visier. Das bestätigte der 25-Jährige Ziggo Sport.

"Ich wurde informiert, dass Liverpool meine Entwicklung genau beobachtet", so der Niederländer. "Während der Saison habe ich nie Kontakt zu anderen Klubs, ich erfahre immer erst nach der Spielzeit davon."

Einen Abschied aus Villarreal schließt Danjuma grundsätzlich nicht aus: "Ich werde nicht lügen. Wenn ein Klub kommt, der sich sportlich auf einem noch höheren Niveau befindet, muss ich einen Wechsel immer in Betracht ziehen."

Ersetzt Danjuma bei Liverpool Mane?

Der sechsfache Nationalspieler ist im Sturmzentrum und als Linksaußen einsetzbar und wäre damit ein potenzieller Nachfolger für Sadio Mane, der die Reds im Sommer verlassen will und beim FC Bayern hoch im Kurs stehen soll.

In der abgelaufenen Saison kam Danjuma für Villarreal in 34 Pflichtspielen auf 16 Tore, sechs davon in der Königsklasse, und vier Vorlagen. Sein Vertrag läuft bis 2026.