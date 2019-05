ManCity-Star De Bruyne scherzt mit Guardiola: "Du bist ein Scheiß-Trainer!"

Kevin De Bruyne konnte sich während der Feierlichkeiten von Manchester City eine kleine Spitze gegen Pep Guardiola nicht verkneifen.

feierte am Sonntag die zweite englische Meisterschaft in Folge. Die Freude war bei Spielern und Trainer Pep Guardiola ausgelassen, wobei Superstar Kevin de Bruyne seinem Coach noch einen reindrückte.

"Du bist ein Scheiß-Trainer, Du gewinnst nur", scherzte De Bruyne in Richtung Guardiola, der seinen Spieler gerade umarmen wollte. Der Spanier antwortete mit einem verdutzten "Was?", ehe De Bruyne in Gelächter ausbrach.

Szene im Video ab 1:34