Manchester United gibt Werben um Barcelonas Frenkie de Jong nicht auf

Mittelfeldspieler Frenkie de Jong macht keine Anstalten, Barcelona im Sommer zu verlassen. Doch Manchester United lässt nicht locker.

Frenkie de Jong fühlt sich eigentlich pudelwohl beim FC Barcelona, doch Manchester United setzt nach Informationen von GOAL und SPOX alles daran, den Niederländer in diesem Sommer in die Premier League zu locken. Besonders de Jongs Landsmann Erik ten Hag kennt den Mittelfeldspieler aus seiner Zeit bei Ajax Amsterdam noch in- und auswendig. Der 52-Jährige coachte de Jong mehrere Jahre: Die beiden kennen sich schon, seit es de Jong einst aus der Jugend des Eredivisie-Klubs zu den Profis schaffte.

Nach dem Abgang von Paul Pogba sucht ten Hag nach jemanden, der die Strippen im Mittelfeld ziehen kann. Ohne Nemanja Matic braucht Manchester United dringend einen Spieler für das zentrale Mittelfeld. Heißt die Lösung nun Frenkie de Jong?

Mittelfeld nicht die einzige Baustelle bei Manchester

Laut Informationen von GOAL und SPOX wäre der FC Barcelona ab einer Ablösesumme in Höhe von 60 Millionen Euro gesprächsbereit. Doch Frenkie de Jong muss noch überzeugt werden. Bislang sieht es nicht danach aus, dass der 25-Jährige sich breit schlagen lassen wird, die Katalanen zu verlassen. Aufgeben wollen die Engländer aber noch nicht, sie sollen bereit sein, den ganzen Sommer um den 25-Jährigen zu werben.

Sollte ein Transfer scheitern, wären Kalvin Phillips (Leeds United) und Declan Rice, der mit einem Preisschild von 150-Millionen-Pfund jedoch zum aktuellen Zeitpunkt als zu teuer eingestuft wird, Alternativen. Verbindungen zu N'Golo Kante werden im Klub derzeit als Druckmittel des Franzosen für seine Vertragsverhandlungen mit Chelsea angesehen. Nichtsdestotrotz ist die Führung der Red Devils großer Bewunderer des 31-Jährigen.

Neben Verstärkung im Mittelfeld sucht der neue Manchester-Coach ten Hag auch nach neuen Spielern in anderen Bereichen, insgesamt fünf Neuzugänge will er Hag am Ende des Sommers vermelden können.