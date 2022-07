Manchester United: Wechsel von Antony von Ajax Amsterdam in der Schwebe

Manchester United will Antony verpflichten, Ajax Amsterdam seinen Starspieler aber nicht um jeden Preis verkaufen.

Der von Manchester United anvisierte Transfer von Ajax-Star Antony wird für die Red Devils immer mehr zur Geduldsprobe. Nach Informationen von GOAL und SPOX beharren die Niederländer auf ihrer Ablöseforderung von 80 Millionen Euro. Diese liegt weit über den zuletzt von Manchester United gebotenen 60 Millionen Euro.

Selbst wenn der Premier-League-Klub dazu bereit ist, die 80 Millionen Euro für den Brasilianer zu bezahlen, ist ein Wechsel keineswegs sicher. Ajax Amsterdam hat in diesem Sommer durch die Verkäufe von Ryan Gravenberch, Lisandro Martinez, Sebastien Haller Nicolas Tagliafico und Dominik Kotarski bereits mehr als 100 Millionen Euro eingenommen. Mit diesem Geld könnte Ajax den bis 2025 vertraglich gebundenen Antony problemlos halten.

Antony: 22 Scorerpunkte in der abgelaufenen Saison für Ajax

Der Abgang des Brasilianers ist derzeit nicht geplant, auch wenn der neue Trainer von Manchester United, Erik ten Hag, auf diesem Wechsel ins Old Trafford besteht.

Der neue Coach der Red Devils hat in den letzten beiden Spielzeiten mit Antony bei Ajax zusammengearbeitet. In der vergangenen Saison kam Antony für Ajax in wettbewerbsübergreifend 32 Pflichtspielen auf zwölf Tore und zehn Vorlagen