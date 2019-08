Manchester United schnappt sich Monaco-Talent Hannibal Mejbri

Der englische Rekordmeister Manschester United hat sich die Dienste von Monacos Top-Talent Hannibal Mejbri gesichert. Das gab der Klub am Sonntag auf seiner Homepage bekannt.

"United hat sich mit Monaco vorbehaltlich der Genehmigung der FIFA auf einen Wechsel von Hannibal Mejbri geeinigt", schreiben die Red Devils in der Meldung.

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge soll ManUnited rund zehn Millionen Euro Ablöse für den 16-jährigen Franzosen mit tunesischen Wurzeln überweisen.

In Manchester soll Mejbri, der für die U16-Nationalmannschaft der Franzosen aktiv ist, zunächst in den Jugendteams auflaufen.

We are pleased to confirm two new U23s contracts and five overseas additions to our U18s squad! 📝 #MUAcademy



