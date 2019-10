Manchester United beschäftigt sich offenbar mit Juventus' Emre Can

Englands Rekordmeister Manchester United beschäftigt sich offenbar mit einer Verpflichtung von Juventus-Mittelfeldspieler Emre Can.

Der englische Rekordmeister hat offenbar ein Auge auf Mittelfeldspieler Emre Can von geworfen. Das berichtete Sky am Samstag.

Demnach soll der Premier-League-Klub versuchen, den deutschen Nationalspieler bereits in der kommenden Wintertransferperiode ins Old Trafford zu lotsen. Offenbar, so der Bericht weiter, schwebt Juve eine Ablösesumme von rund 40 Millionen Euro für Can vor.

Emre Can bei Juventus Turin auf dem Abstellgleis

Can steht bei Juventus unter Neu-Coach Maurizio Sarri aktuell auf dem Abstellgleis. Hatte er in der vergangenen Saison noch 29 Einsätze in der , stand er in der laufenden Saison in bislang drei Partien lediglich 78 Minuten auf dem Platz. Für die Champions League wurde der 25-Jährige von der Alten Dame gar nicht erst für die Gruppenphase gemeldet, was für ihn laut eigener Aussage ein Schock war.

Der Vertrag von Can bei Juve läuft noch bis 2022. Ein Engagement bei den Red Devils wäre für den Mittelfeldspieler bereits das zweite in der Premier League – zwischen 2014 und 2018 schnürte er seine Schuhe für den .

Wie Medien in zuletzt spekulierten, könnte Can auch Bestandteil eines Tauschgeschäfts zwischen United und den Bianconeri sein.