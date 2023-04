Manchester United will angeblich unbedingt Tottenhams Harry Kane - Bayern zögert

Harry Kane ist begehrt. Der englische Nationalstürmer steht bei Manchester United ganz oben auf der Wunschliste. Für Bayern ist er wohl zu teuer.

WAS IST PASSIERT? Manchester United hat angeblich Tottenhams Harry Kane als Top-Transferziel für den Sommer auserkoren. Das berichtet der Sunday Mirror. Demnach wollen sich die Red Devils mit dem englischen Nationalstürmer verstärken und sind bereit, für ihn viel Geld auszugeben.

Der FC Bayern München ist dem Bericht zufolge ebenfalls noch an Kane interessiert, will sich aber nicht in ein Wettbieten um den 29-Jährigen hineinziehen lassen. Sollte United bei Kane Ernst machen, dürfte Kane für den FCB wohl deutlich zu teuer werden.

WAS IST DER HINTERGRUND? Kanes Vertrag bei den Spurs läuft noch bis 2024. Sollte er in den kommenden Monaten nicht andeuten, dass er bei Tottenham weitermachen möchte, dürfte der Klub dazu gezwungen sein, ihn noch in diesem Sommer abzugeben. Angeblich wollen die Spurs 100 Millionen Pfund (rund 113 Millionen Euro) für ihren Top-Angreifer.

Bayern ist immer noch auf der Suche nach einem Mittelstürmer als Nachfolger für den zum FC Barcelona abgewanderten Robert Lewandowski. Eine günstigere Alternative zu Kane wäre für den FCB dem Bericht zufolge Frankfurts Randal Kolo Muani.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Kane kommt in der laufenden Premier-League-Saison in 30 Partien auf 23 Tore. In 82 Länderspielen hat der aktuelle Kapitän der Three Lions schon 55 Treffer erzielt und ist damit Rekordtorschütze seines Landes.