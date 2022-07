Manchester United: Transfer von Leipzigs Brian Brobbey ist wohl ein Thema

Erik ten Hag bastelt am United-Kader für die kommende Saison und hat nun offenbar seinen Ex-Schützling Brobbey ins Visier genommen.

Brian Brobbey ist offenbar ein Wunschtransfer des neuen Trainers Erik ten Hag bei Manchester United. Laut der Bild soll der Coach an einer Verpflichtung des Stürmers von RB Leipzig interessiert sein und bereits mit diesem wegen eines Wechsels ins Old Trafford telefoniert haben.

Demnach liegt die Ablöseforderung des DFB-Pokalsiegers für Brobbey bei mindestens 15 Millionen Euro. Dem kicker zufolge wurde allerdings noch kein offizielles Angebot RB abgegeben.

Ten Hag und Brobbey kennen sich aus Ajax-Zeiten

Ten Hag und Brobbey haben bereits bei Ajax erfolgreich gemeinsam gearbeitet. Unter dem 52-Jährigen kam der Angreifer in 32 Partien auf 13 Treffer und drei Vorlagen. In den vergangenen Wochen machte Brobbey bereits deutlich, dass er seine Zukunft nicht in Leipzig sieht.

In der Rückserie der abgelaufenen Saison war Brobbey an Ajax ausgeliehen, kehrte aber vorerst planmäßig nach Leipzig zurück. Die RB-Verantwortlichen unterstrichen zuletzt, dass man den Kader für die kommende Saison noch deutlich verkleinern möchte, weshalb ein Brobbey-Abgang als wahrscheinlich gilt.

Der 20-Jährige war 2021 ablösefrei von Ajax nach Leipzig gewechselt, enttäuschte die Erwartungen aber: In 13 Pflichtspieleinsätzen gelang Brobbey kein Treffer. Bei RB steht er noch bis 2025 unter Vertrag.