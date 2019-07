Manchester United mit 75-Millionen-Euro-Angebot für Lazios Sergej Milinkovic-Savic?

Manchester United soll offenbar bereit sein, für Lazios Sergej Milinkovic-Savic 75 Millionen Euro Ablöse zu zahlen. Gespräche habe es schon gegeben.

soll ein erstes Angebot für Sergej Milinkovic-Savic von in Höhe von 75 Millionen Euro abgegeben haben.

Wie die spanische Marca berichtet, könnte diese Summe ausreichen, um den Verein aus der von einem Transfer des 24-Jährigen zu überzeugen.

Erste Gespräche über Milinkovic-Savic sollen bereits stattgefunden haben

Bereits am Freitag hatte Sport Mediaset berichtet, dass Lazios Sportdirektor Igli Tare für Gespräche mit Manchester United nach London gereist sei.

Zuletzt war auch Paris Saint-Germain mit Milinkovic-Savic in Verbindung gebracht worden. Demnach sei der Verein ebenfalls bereit, 75 Millionen Euro auf den Tisch zu legen.

ManUtd: Milinkovic-Savic als Pogba-Ersatz?

Milinkovic-Savic steht in Rom noch bis 2023 unter Vertrag. In der abgelaufenen Saison kam der Mittelfeldspieler auf sieben Tore und drei Vorlagen in 41 Spielen.

Bei United könnte er möglicherweise Paul Pogba ersetzen, der den Klub wohl verlassen möchte. Dies bestätigte sein Berater Mino Raiola.