Manchester United: Die traurige Geschichte hinter Jadon Sanchos Gedicht-Tattoo

Jadon Sancho spielt bei United aktuell groß auf. Was viele nicht wissen: Er ließ sich einst ein Gedicht-Tattoo stechen - mit emotionalem Hintergrund.

Jadon Sancho schafft es in der laufenden Spielzeit langsam zu seiner alten Form zu finden. Beim BVB wusste der 22-Jährige zu überzeugen, anschließend zeigte die Leistungskurve im Old Trafford allerdings nach unten. Unter Erik ten Hag scheint der englische Nationalspieler sich aber wieder so richtig wohlzufühlen.

Sancho schreibt aber auch abseits des Fußballplatzes bemerkenswerte Geschichten. Besonders ein bestimmtes Tattoo auf seinem linken Unterarm hat dabei einen emotionalen Hintergrund. Der Brite enthüllte im Gespräch mit Uniteds Klubmedien einst, welche Bedeutung das dort tätowierte Gedicht für ihn hat.

Sanchos Gedicht-Tattoo ist für seinen verstorbenen kleinen Bruder

Der Flügelspieler von Manchester United verlor auf tragische Weise seinen jüngeren Bruder, als er in der Grundschule war. Ein selbst geschriebenes Gedicht verewigte er auf seiner Haut. "Dies ist mein erstes und das bedeutendste Tattoo, weil mein kleiner Bruder starb, als er jünger war", sagte er.

Der gebürtige Londoner führte weiter aus: "Als ich in der Grundschule war, habe ich ein Gedicht geschrieben, das ich bei der Beerdigung gelesen habe, also ist dies definitiv mein bedeutungsvollstes."

Sanchos Gedicht zu Ehren seines Bruders hier im Wortlaut:

"Du und ich werden zusammen bleiben,

du hast uns glücklich gemacht,

du hast uns Freude bereitet,

du warst ein besonderer kleiner Junge.

Ich konnte es kaum erwarten, bis du erwachsen bist, dir Fußball beibringst und den Pokal gewinnst.

Aber du bist weg, was kann ich tun? Kleiner Bruder, wir lieben dich."

Sanchos Tattoos: Initialen von Bruder und Schwester

Aber das war noch nicht alles mit den besonderen Tattoos des England-Stars. Er ergänzte: "Der Rest um das Gedicht herum sind Vögel, der Himmel, ein Engel, ein Schmetterling und dann habe ich dort die Initialen meiner Schwester und meines Bruders."

Des Weiteren ist Sancho ein Comic-Fan, weshalb er sich auch eine Reihe von Cartoons hat tätowieren lassen. Er fuhr fort: "Dann habe ich hier eine Art Freestyle gemacht, weil ich Comics mochte, als ich jünger war. Das ist noch nicht fertig – offensichtlich gibt es Spiderman, Sonic, die Simpsons … Ich bin noch nicht fertig, also kommt noch mehr."

Sancho kommt in der laufenden Saison in acht Spielen auf drei Tore. Bei den Red Devils steht er noch langfristig bis 2026 unter Vertrag.