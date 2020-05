Manchester-United-Legende Ryan Giggs über härtesten Gegenspieler: "Zanetti hat mir sogar die Nase gebrochen"

Die wenigen Duelle gegen Ex-Inter-Kapitän Zanetti sind Giggs nachhaltig im Gedächtnis geblieben. Der Verteidiger habe ihm sogar die Nase gebrochen.

Ryan Giggs hat in einem Interview den ehemaligen Kapitän von , Javier Zanetti, als seinen härtesten Gegenspieler genannt. "Er hat mir im Viertelfinale [der Champions-League-Saison 1998/99, Anm. d. Red.] sogar die Nase gebrochen", sagte Giggs im Gespräch mit MUTV und betonte: "Er hatte alles als Verteidiger."

In seiner Karriere ist der einstige Mittelfeldspieler nur in vier Begegnungen auf Zanetti getroffen, trotzdem hat der Außenverteidiger bei ihm bleibenden Eindruck hinterlassen: "Er lief den ganzen Tag. Er war früher Mittelfeldspieler, daher fühlte er sich wohl am Ball. Er konnte verteidigen und war sehr hartnäckig", so Giggs.

Giggs über Ex-Mitspieler Scholes: "Sein Gehirn war schneller als alle anderen"

Zudem äußerte sich der walisische Nationaltrainer auch zu seinen besten Mitspielern und nannte - wenig verwunderlich - Cristiano Ronaldo and Paul Scholes. "Der beste Spieler ist Cristiano", so Giggs, der hinzufügte: "Er war natürlich nur für kurze Zeit bei uns, in der er aber brillant war. Danach hat er es anderswo genauso gut gemacht."

Am meisten habe ihn jedoch Scholes beeindruckt: "Er ist der beste Spieler, mit dem ich bei United zusammengespielt habe. Im Training war er irre, man konnte nicht in seine Nähe kommen", äußerte sich Giggs anerkennend über den 66-fachen englischen Nationalspieler: "Sein Gehirn war schneller als alle anderen, seine Passreichweite war fies."