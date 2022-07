Manchester United: Ronaldo-Freund sieht in Real-Rückkehr für CR7 die "beste" Option

Cristiano Ronaldo steht vor einem Abgang bei Manchester United. Jose Fonte bringt nun eine Rückkehr zu Real Madrid ins Gespräch.

Cristiano Ronaldos langjähriger Weggefährte Jose Fonte hat eine Rückkehr des wechselwilligen Superstars von Manchester United zu Real Madrid als "beste Option" bezeichnet. Fonte und CR7 kennen sich aus der Sporting-Jugend und spielen seit Jahren gemeinsam für die portugiesische Nationalmannschaft.

Im Gespräch mit talkSPORT sagte Fonte: "Würde er nach Madrid zurückkehren? Das wäre für ihn das Beste. Ob sie ihn dort zurückhaben wollen oder nicht, das ist eine andere Frage." Ronaldo spielte bereits von 2009 bis 2018 für die Blancos und gewann mit ihnen viermal die Champions League.

Fonte über Ronaldo: "Er liebt die Champions League"

Fonte sieht vor allem in der Königsklasse den entscheidenden Faktor für den Wechselwunsch des Stürmers: "Was ich weiß, ist, dass der Mann die Champions League liebt. Er meint, dass es der beste Wettbewerb der Welt ist und weiß, wie er auftreten muss, um den Ballon d’Or zu gewinnen."

Fonte, der in der Innenverteidigung vom OSC Lille ein absoluter Leistungsträger ist, kann dabei Ronaldos Gedankengänge gut nachvollziehen und erläutert: "Vielleicht schaut er auf die Mannschaft und denkt: 'Werde ich dieses Jahr ein paar Titel gewinnen können?' Vielleicht glaubt er nicht daran."

Ronaldo will die Red Devils nach Informationen von GOAL und SPOX trotz eines bis 2023 gültigen Vertrags in diesem Sommer verlassen. Er wurde bereits mit zahlreichen Vereinen in Verbindung gebracht. Der FC Chelsea gilt aktuell als heißester Kandidat, während sich die Bayern von einem möglichen Transfer bereits distanziert haben.