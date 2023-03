Auch Manchester United wohl an Roméo Lavia dran

Roméo Lavia vom FC Southampton ist heiß begeht. Jetzt soll auch Manchester United dem Kreis der prominenten Interessenten angehören.

WAS IST PASSIERT? Manchester United hat sich in die Liste der Klubs eingereiht, die ein Auge auf Roméo Lavia vom FC Southampton geworfen haben. Das berichtet die Daily Mail.

WAS IST DER HINTERGRUND? An dem 19 Jahre alten Belgier sollen mit dem FC Chelsea und dem FC Arsenal zwei weitere Premier-League-Klubs Interesse haben. Laut des Berichts will Southampton wegen des steigenden Interesses um den Mittelfeldspieler aber kämpfen.

Lavia war erst vor dieser Saison für etwas mehr als zwölf Millionen Euro von Manchester City zu den Saints gewechselt. City soll über eine Rückkaufklausel in Höhe von 40 Millionen Pfund (etwa 45 Millionen Euro) verfügen. Zudem hat sich der englische Meister wohl eine 20-prozentige Weiterverkaufsbeteiligung gesichert.

BILDER ZUR NEWS:

Getty Images

Getty Images

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Lavia avancierte beim FC Southampton schnell zum Stammspieler, ehe ihn zwischenzeitlich eine Oberschenkelverletzung außer Gefecht setzte. Dennoch machte er bisher 20 Spiele für die Saints, in denen er ein Tor erzielte und eines vorbereitete.