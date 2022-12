Manchester United mischt sich angeblich in Rennen um BVB-Wunschspieler Mohammed Kudus ein

Der BVB ist offenbar hinter Mohammed Kudus von Ajax Amsterdam her - aber allem Anschein nach nicht der einzige Klub, der sich für ihn interessiert.

WAS IST PASSIERT? Manchester United ist angeblich an einer Verpflichtung von Mohammed Kudus von Ajax Amsterdam interessiert. Das berichtet die englische Zeitung The Telegraph.

WAS IST DER HINTERGRUND? Kudus hatte sich bei der WM in den Vordergrund gespielt, als er für Ghana in den drei Gruppenspielen zweimal erfolgreich war. Bei Ajax Amsterdam hat er bereits unter dem aktuellen United-Coach Erik ten Hag gearbeitet, der angeblich auf eine sofortige Verstärkung seines Teams drängt.

Auch Borussia Dortmund wurde zuletzt mit dem Mittelfeldspieler in Verbindung gebracht, dessen Marktwert bei nur 15 Millionen Euro liegen soll.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty Images

Getty Images

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Kudus wechselte 2018 aus seiner Heimat Ghana zum FC Nordsjaelland nach Dänemark. Zwei Jahre später ging es für ihn für neun Millionen Euro Ablöse zu Ajax weiter.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: In der aktuellen Eredivisie-Saison kommt Kudus auf fünf Tore in 14 Duellen. In der Champions League sammelte er starke sechs Scorerpunkte (vier Tore, zwei Assists) in den sechs Gruppenspielen.