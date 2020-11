Bericht: Manchester United plant Transferangebot für Real-Verteidiger Raphael Varane

Raphael Varane gilt bei den Red Devils nach wie vor als Wunschtransfer für die Defensive. Im Sommer will United wohl erneut um den Franzosen werben.

Der englische Rekordmeister ist offenbar weiterhin darum bemüht, Weltmeister Raphael Varane von zu verpflichten. Das berichten die Manchester Evening News.

Demnach soll seitens der Red Devils geplant sein, den Königlichen im kommenden Sommer ein Transferangebot für den 27-Jährigen zu unterbreiten. Sollte Varane bis dahin seinen bis 2022 laufenden Vertrag nicht verlängert haben, scheint dieser Zeitpunkt am aussichtsreichsten, um einen Wechsel zu realisieren.

Real Madrid: Raphael Varane kam 2011 aus Lens

Darüber hinaus heißt es in dem Bericht, dass United in der jüngsten Vergangenheit mehrmals um die Dienste des Innenverteidigers gebuhlt haben soll - zuletzt im Jahr 2018 unter der Leitung des damaligen Trainers Jose Mourinho. Dieser kannte Varane aus gemeinsamen Zeiten in .

Damals hatte Varane seinen Kontrakt in Madrid jedoch vorzeitig verlängert, wodurch eine Verpflichtung nicht zustande kam.

Der 70-fache Nationalspieler war im Sommer 2011 vom RC Lens zu Real gewechselt. Seither gewann er mit den Königlichen unter anderem viermal die sowie drei spanische Meisterschaften.