Manchester United vs. RB Leipzig: TV, LIVE-STREAM, Aufstellungen und Co. - Die Champions League heute live sehen

In Gruppe H der Champions League empfängt Manchester United RB Leipzig. Goal liefert Euch alle Infos zur Übertragung im TV und im LIVE-STREAM.

Am zweiten Spieltag der UEFA ist in Gruppe H bei Manchester United zu Gast. Los geht es am Mittwochabend um 21 Uhr im altehrwürdigen Old Trafford.

Für die Mannschaft von Ole Gunnar Solskjaer lief der Auftakt in der Königsklasse nach Maß. Den Red Devils gelang beim Vorjahresfinalisten PSG ein 2:1-Auswärtserfolg. In der Liga bleibt ManUnited derweil mit sieben Punkten und Platz 15 nach fünf Spieltagen hinter den Erwartungen zurück.

Die Truppe von Julian Nagelsmann konnte bisher in allen Wettbewerben glänzen. Während Rasenballsport in der von der Tabellenspitze grüßt, glückte auch der Auftakt in der Champions League gegen den türkischen Vertreter Basaksehir (2:0).

vs. RB Leizpig: Goal erklärt Euch, wie Ihr die Champions League heute live im TV und im LIVE-STREAM verfolgen könnt. Zudem erfahrt Ihr hier rund eine Stunde vor Anpfiff die Aufstellungen beider Teams.

Manchester United vs. RB Leipzig: Die Partie der Champions League im Überblick

Manchester United vs. RB Leipzig: Die Champions League heute live im TV verfolgen - geht das?

Ihr wollt Manchester United vs. RB Leipzig heute live und in voller Länger im TV verfolgen? Dann haben wir zunächst schlechte Nachrichten für Euch: Das Einzelspiel wird heute nicht im klassischen TV übertragen.

Der Streaminganbieter DAZN verfügt über die exklusiven Übertragungsrechte für die heutige Partie in Gruppe H. Konkurrent Sky zeigt das Duell derweil lediglich in der Konferenz.

Übertragungsbeginn bei DAZN ist um 20.45 Uhr. Dabei wird Daniel Herzog als Moderator durch die Vorberichte führen. Während der vollen 90 Minuten begleiten Kommentator Uli Hebel und Experte Sebastian Kneißl das Spielgeschehen.

Die Übertragung des Ismaninger Streamingportals ist jedoch nicht via TV, sondern lediglich über das Internet empfangbar. Alle Infos zum LIVE-STREAM und dem DAZN-Abo bekommt Ihr im nächsten Abschnitt.

Sky überträgt derweil ab 20.55 Uhr die Konferenz auf Sky Sport 1 (HD). Um die Champions League bei Sky sehen zu können, braucht Ihr jedoch zunächst ein Abo beim Pay-TV-Sender. Alle Infos zu den verschiedenen Paketen entnehmt Ihr bitte der offiziellen Website von Sky.

Manchester United vs. RB Leipzig: Die Champions League heute im LIVE-STREAM verfolgen

DAZN konnte sich in dieser Saison ein großes Paket der Übertragungsrechte der Champions League sichern. So zeigt der Internetsender pro Spieltag 14 von 16 Spielen live im Einzelspiel - und auch Manchester United gegen RB Leipzig läuft heute bei DAZN.

Daneben bietet Euch der Streamingabieter zudem ein breites Angebot an Live-Sport-Events: Egal ob Fußball, Basketball, Tennis, UFC oder US-Sport - mit DAZN seid Ihr bestens versorgt.

Manchester United vs. RB Leipzig kostenlos verfolgen: Der DAZN-Probemonat

Um den Service nutzen zu können, müsst Ihr Euch zunächst bei DAZN registrieren. Das Abo gibt es dabei für Neukunden im ersten Monat kostenfrei. Anschließend könnt Ihr zwischen zwei Abomodellen wählen.

So zahlt Ihr im Monatsabo monatlich 11,99 Euro. Wenn Ihr Euch hingegen langfristig binden wollt, könnt Ihr mit dem Jahresabo rund 24 Euro im Jahr sparen. Dann seid Ihr bereits für einmalig 119,99 Euro dabei.

Ihr habt noch Fragen zum Probemonat oder zum Abo bei DAZN? Dann schaut bei DAZN News vorbei. Dort erhaltet Ihr auch alle Infos zu den verschiedenen Abomodellen und Bezahlmethoden.

Manchester United vs. RB Leipzig heute in der Konferenz bei Sky Ticket / Sky Go sehen

Wenn Ihr nur über ein Sky-Abo verfügt, könnt Ihr ManUnited gegen Leipzig ausschließlich in der Konferenz verfolgen. Dabei stellt Euch der Pay-TV-Anbieter analog zur TV-Übertragung auch zwei LIVE-STREAM-Angebote zur Verfügung.

Bestandskunden haben automatisch Zugang zum Portal Sky Go, für das Ihr bereits bei Vertragsabschluss die nötigen Zugangsdaten erhaltet. Wenn Ihr Euch hingegen nicht langfristig binden wollt, könnt Ihr auf Sky Ticket zurückgreifen. Alle Infos zu den verschiedenen Angeboten von Sky Ticket findet Ihr unter diesem Link.

Manchester United vs. RB Leipzig: Die Highlights der Champions League

Ihr habt Manchester United gegen RB Leipzig verpasst oder wollt Euch die Höhepunkte noch einmal in Ruhe anschauen? Dann lässt DAZN Euch nicht hängen.

Bereits kurz nach Abpfiff stehen Euch die Highlights der Partie auf der DAZN-Plattform zur Verfügung. Wenn Euch das nicht reicht, habt Ihr zudem die Möglichkeit, Euch die ganze Partie im Re-Live anzusehen.

Dieser Service ist ebenfalls im DAZN-Abo enthalten, sodass Ihr keine weiteren Kosten habt. Solltet Ihr nicht bei DAZN registriert sein, könnt Ihr Euch die Highlights auch wenig später auf YouTube ansehen.

Manchester United vs. RB Leipzig: Die Champions League im kostenlosen LIVE-TICKER bei Goal

Ihr seid unterwegs und habt nicht genügend Datenvolumen, um die Partie in Gruppe H im LIVE-STREAM zu verfolgen? Mit dem kostenlosen LIVE-TICKER bei Goal verpasst Ihr kein Tor und keine wichtige Szene.

Bereits 20 Minuten vor Spielbeginn hält Euch unser Tickerer auf dem Laufenden und versorgt Euch mit interessanten Fakten und Statistiken zur Partie. Hier kommt Ihr direkt zum LIVE-TICKER.

Manchester United vs. RB Leipzig: Die Aufstellungen

Wem schenken Ole Gunnar Solskjaer und Julian Nagelsmann ihr Vertrauen? Das erfahrt Ihr an dieser Stelle, sobald die Aufstellungen bekannt sind.

Manchester United vs. RB Leipzig heute live im TV und im LIVE-STREAM: Die Übertragung in der Übersicht