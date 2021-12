Manchester United: Ralf Rangnick will alten Weggefährten von Red Bull in seinen Trainerstab holen

Manchester Uniteds neuer Trainer Ralf Rangnick (63) will seinen Trainerstab mit Chris Armas (49) verstärken. Nach Informationen von GOAL und SPOX soll der US-Amerikaner möglichst schnell in Rangnicks Team aufrücken, allerdings gilt es zunächst noch einige bürokratische Hürden zu überwinden.

Armas arbeitete zwischen 2018 und 2020 als Cheftrainer bei den New York Red Bulls, daher kennt er Rangnick, den ehemaligen Head of Sport and Development bei Red Bull, bestens. Zuletzt war der Ex-US-Nationalspieler beim MLS-Klub FC Toronto tätig. Aktuell ist Armas vereinslos.

Manchester United: Ralf Rangnick siegte beim Debüt

Rangnick hat bereits angekündigt einige Änderungen im Trainerstab vorzunehmen. Auf seiner Antrittspressekonferenz am vergangenen Freitag verkündete er, gerne mit dem vorhandenen Personal arbeiten zu wollen, denn er brauche dessen Erfahrung. Bis zu drei Ergänzungen werde es aber dennoch geben.

"Ein, zwei Wochen", werde es dauern, bis sein Trainerteam komplett ist, so Rangnick. Bei Armas gibt es aktuell noch Probleme mit dem Visa. Werden diese gelöst, soll er der erste Neuzugang sein.

Rangnick ist seit der vergangenen Woche offiziell Trainer des englischen Rekordmeisters. Sein Debüt am vergangenen Wochenende gelang mit einem 1:0-Heimsieg in der Premier League gegen Crystal Palace.