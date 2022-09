Manchester United: PSV-Sportdirektor bestätigt konkretes Interesse an Gakpo

Manchester United wollte neben Lisandro Martínez und Antony noch einen Star-Spieler aus der Eredivisie verpflichten.

Manchester United hatte im Transfersommer ernsthaftes Interesse an Eindhovens Angreifer Cody Gakpo. Das bestätigte nun PSV-Sportdirektor John de Jong. Im Gespräch mit Voetbal International sagte er: "Manchester United hat sich zu Beginn der Transferperiode gemeldet. Sie bekundeten ihr Interesse."

De Jong führte weiter aus: "Am Ende haben wir als Management zwischen den Spielen gegen die Rangers Gespräche mit United geführt. Dann schien es konkreter zu werden, aber das verblasste. Am Ende des Fensters war die Option, ihn an United zu verkaufen, nicht mehr da."

Neben Manchester United: Auch Leeds machte bei Gakpo ernst

Neben den Red Devils hatte auch Leeds United Interesse an dem 23-jährigen Flügelspieler. "Es war auch schwer für Cody. Wir haben uns am Donnerstag (Deadline Day, d. Red.) getroffen, um darüber zu diskutieren. Der Sportdirektor von Leeds United flog ein und sprach mit Cody. Wir haben ein Angebot von Leeds erhalten und es uns angehört. Aber am Ende wurde kein konkretes Angebot auf den Tisch gelegt, von dem wir dachten, wir sollten den Spieler jetzt verkaufen", enthüllte de Jong.

Gakpo steht bei bei Eindhoven noch bis 2026 unter Vertrag. Auch den Bayern wurde in der Vergangenheit bereits das Interesse an dem Angreifer nachgesagt. In der laufenden Spielzeit kommt er in zehn Partien bereits auf sieben Tore und sechs Vorlagen.