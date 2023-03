Manchester United und PSG kämpfen offenbar um Benficas Gonçalo Ramos

Mit Manchester United und Paris Saint-Germain streiten sich wohl zwei Top-Klubs um die Dienste von Benficas Shooting-Star Gonçalo Ramos.

WAS IST PASSIERT? Manchester United und Paris Saint-Germain kämpfen um Gonçalo Ramos von Benfica. Das berichtet die portugiesische Sportzeitung A Bola.

WAS IST DER HINTERGRUND? Der 21-Jährige hat mit seinem Leistungen für den Klub aus Lissabon sowie in der Nationalmannschaft Portugals die beiden Top-Vereine auf den Plan gerufen.

Laut übereinstimmenden Medienberichten beträgt die Ausstiegsklausel im Ramos-Vertrag 120 Millionen Euro. Sein Arbeitspapier in Lissabon läuft noch bis 2026.

DAS BILD ZUR NEWS:

Getty Images

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Ramos kam mit zwölf Jahren in die Benfica-Jugend. Dort durchlief er sämtliche Jugendmannschaften und ist seit zweieinhalb Jahren fester Teil des Profikaders.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: In der aktuellen Saison kommt der Stürmer auf 15 Tore in 19 Liga-Spielen. Auch in der Champions League sammelte er schon drei Scorerpunkte (ein Tor, zwei Vorlagen) in sieben Duellen.

Für Portugal debütierte er kurz vor der WM in Katar. Bei der Weltmeisterschaft traf er beim 6:1 im Achtelfinale gegen die Schweiz dreimal.