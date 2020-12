Manchester United gegen PSG heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die Champions League übertragen

Fünfter Spieltag der Champions League: Manchester United empfängt PSG. Goal erklärt, wo die Partie heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

Spitzenspiel in der : trifft auf . Die Partie wird um 21 Uhr im Old Trafford angepfiffen.

Das wohl wichtigste Spiel in der Gruppe H steigt heute zwischen United und PSG, die Ausgangslage ist klar: United hat neun Punkte, mit einem Sieg stehen die Red Devils sicher im Achtelfinale. PSG hat, wie , sechs Punkte auf dem Konto, durch einen Erfolg könnte man mit United gleichziehen. Bei einer Niederlage ist es wahrscheinlich, dass das Team von Trainer Thomas Tuchel auf den dritten Rang abrutschen wird – Neymar, Mbappe und Co. möchten sicherlich nicht in der spielen.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie und wo Manchester United gegen PSG heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird. Außerdem liefern wir Euch die Aufstellungen beider Teams, sobald diese offiziell sind.

Manchester United gegen PSG heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Details

Wettbewerb : Champions League

: Champions League Datum : Mittwoch, 2. Dezember 2020

: Mittwoch, 2. Dezember 2020 Uhrzeit: 21 Uhr

Manchester United gegen PSG heute live im TV und LIVE-STREAM: So wird die Champions League übertragen

In dieser Saison wird jedes Spiel der Königsklasse live im TV und LIVE-STREAM übertragen! Wie schon im letzten Jahr haben der Pay-TV-Sender Sky und der Streamingdienst DAZN die Übertragungsrechte inne. Gleichzeitig bedeutet das, dass es die Champions League nicht im Free-TV zu sehen gibt. Sky wird die beiden deutschen Top-Spiele übertragen, alle anderen Partien laufen bei DAZN als Einzelspiel oder bei Sky in der Konferenz.

Manchester United gegen PSG heute live im LIVE-STREAM

Der Streamingdienst DAZN wird die Champions League mit Manchester United gegen PSG heute live und über die vollen 90 Minuten im LIVE-STREAM übertragen. Um 20.45 Uhr begrüßt Euch Moderator Tobi Wahnschaffe und wird Euch mit dem Vorbericht auf die Partie einstimmen. Kurz vor dem Anstoß übernimmt dann Kommentator Uli Hebel, zusammen mit dem Experten Ralph Gunesch erlebt Ihr eine hoffentlich spannende Partie. Als Neukunde von DAZN könnt Ihr die Partie kostenlos sehen, da das Portal die ersten 30 Tage des Abonnements gratis anbietet.

Manchester United gegen PSG heute live im LIVE-STREAM: DAZN

Die Champions League könnt Ihr am bequemsten über die DAZN-App schauen, die es als kostenlosen Download in den jeweiligen Stores gibt. Die App ist kompatibel für den Laptop, das Smartphone, das Tablet, die Konsole oder für den Amazon Fire-TV-Stick.

Manchester United gegen PSG heute live im Pay-TV

Der Bezahlsender Sky wird alle Spiele in der Konferenz übertragen! Neben Man United gegen PSG bekommt Ihr zum Beispiel auch gegen in der Konferenz zu sehen. Sky sendet die Konferenz ab 21 Uhr. Um diese sehen zu können, müsst Ihr Sky abonniert haben. Wie viel das kostet und welche Programme es da gibt, erfahrt Ihr hier.

Manchester United gegen PSG heute live im LIVE-STREAM

Wer die Konferenz von Sky von unterwegs aus verfolgen möchte, der kann das über Sky Go oder Sky Ticket machen, beide Apps gibt es als kostenlosen Download in den jeweiligen Stores. Der Inhalt des Streams ist identisch mit dem der TV-Übertragung.

Manchester United gegen PSG heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Aufstellungen

Aufstellung Manchester United: De Gea - Wan-Bissaka, Lindelöf, Maguire, Telles - McTominay, Fred - Martial, Fernandes, Rashford - Cavani.

Aufstellung PSG: Navas - Florenzi, Diallo, Danilo, Kimpembe - Marquinhos, Paredes, Verratti - Mbappe, Kean, Neymar.

Manchester United gegen PSG heute live im TV und LIVE-STREAM: Der LIVE-TICKER

Wer zusätzlich zum Stream Informationen zum Spiel benötigt, der kann sich diese über den kostenlosen LIVE-TICKER von Goal zuführen. Fast in Echtzeit tickert Goal über die Geschehnisse im Old Trafford – schaut mal rein!

Manchester United gegen PSG heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Highlights

Ihr habt das Spiel verpasst? Dann geht auf DAZN und schaut Euch die Highlights aller CL-Spiele an! Wer möchte, der kann sich sogar das gesamte Spiel im Re-Live ansehen.

Auf DAZN gibt es derzeit jeden Tag hochinteressante Sportübertragungen, wie zum Beispiel aus der Champions League und Europa League, der , , , Serie A, , NFL, NBA, NHL, MLB, UFC, vom Boxen, Darts oder Motorsport. Nach dem Ablauf des Probeabos kostet DAZN 11,99 Euro im Monat oder einmalig 119,99 Euro im Jahresabo.

Manchester United gegen PSG heute live: Die Opta-Fakten zum Spiel

Die jeweilige Auswärtsmannschaft des Duells zwischen Manchester United und Paris SG hat die 3 bisherigen europäischen Spiele gewonnen. Die Franzosen siegten im bislang einzigen Gastspiel im Old Trafford in der Champions League 2018-19 im Achtelfinale mit 2-0.

Manchester Uniteds 0-2 gegen Paris SG im Februar 2019 ist die einzige Heimniederlage in Europa gegen eine französische Mannschaft (S10 U4).

Paris SG hat nur 1 der letzten 7 Auswärtsspiele in der Champions League verloren (S4 U2). Diese Niederlage gab es im letzten Auswärtsspiel des laufenden Wettbewerbs am 3. Spieltag beim 1-2 bei RB Leipzig.

Manchester United hat in Europa die letzten 7 Spiele im Old Trafford gewonnen, schoss dabei 24 Tore und kassierte nur 2. Einen längeren diesbezüglichen Lauf hatten sie zwischen September 2006 und April 2008, als es 12 Siege in Folge gab – alle in der Champions League.

Seit dem Beginn der Saison 2016-17 hat Paris SG in den 39 Spielen in der Champions League nur 1-mal kein Tor geschossen. Während dieser Zeit schossen sie im Schnitt pro Spiel 2,4 Tore (95 insgesamt). Die einzige Mannschaft, die gegen PSG keinen Treffer kassierte, war im Finale der letzten Saison der FC Bayern.

Manchester United-Trainer Ole Gunnar Solskjaer hat 3 der 4 Gruppenspiele in der Champions League gewonnen (N1), darunter die 2 Partien, die im Old Trafford ausgetragen wurden. Den anderen Sieg gab es am 1. Spieltag der laufenden Saison bei Paris SG.

Nach den 2 Siegen zuletzt gegen PSG könnte Manchester United-Coach Ole Gunnar Solskjaer der erst 2. Trainer werden, der 3-mal in Folge in der Champions League gegen PSG siegt. Zuvor schaffte dies Luis Enrique mit Barcelona in der Saison 2014-15.

Paris SG-Stürmer Neymar war in seinen 63 Spielen in der Champions League an 60 Toren beteiligt (36 Tore und 24 Assists). Seit seinem Wettbewerbsdebüt 2013 hat er mit seinen 24 Assists mehr Torvorlagen gegeben als jeder andere Spieler.

Nur Marcus Rashford (5) – dem am 2. Spieltag gegen RB Leipzig ein Dreierpack gelang – ist in der laufenden Champions League für Manchester United an mehr Treffern beteiligt als Bruno Fernandes (4 – 3 Tore und 1 Assist). Außerdem hat kein Spieler mehr Chancen für den Klub im laufenden Wettbewerb kreiert (7, genauso wie Alex Telles).

Manchester United gegen PSG heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Teams im Vergleich

Manchester United bisher 3 Spiele (wettbewerbsübergreifend) Paris Saint-Germain 2 Siege 1 0 Remis 0 5 Tore 4 799,8 Mio. Euro Marktwert 858,7 Mio. Euro Marcus Rashford (80 Mio. Euro) wertvollster Spieler Kylian Mbappe (180 Mio. Euro)

Manchester United gegen PSG heute live im TV und LIVE-STREAM: Alle Übertragungen im Überblick