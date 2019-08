Manchester United: "Pogba Out"-Graffiti am Trainingsgelände sorgt für Ärger

Unbekannte haben ein großes Graffiti mit der Aufschrift "Pogba out" auf ein Schild am Trainingsgelände von gesprayt.

2016 als großer Hoffnungsträger für 105 Millionen Euro von zurückgeholt, wird Paul Pogba seitdem sehr kritisch von den Fans der Red Devils gesehen. Ein vorzeitiger Abschied des Weltmeisters steht immer wieder zur Debatte.

Der Vertrag des Mittelfeldspielers in Manchester läuft noch bis ins Jahr 2021 . Auch Pogba selbst ließ seine Zukunft zuletzt in einem Interview mit RMC Sport offen und sprach von einem "großen Fragezeichen".

Photo: 'Pogba Out' has been spray-painted on a sign outside Carrington #mulive [sun via @MUnitedFR ] pic.twitter.com/SvcC1SYy0C