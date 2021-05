Manchester United: Paul Pogba mit kuriosem Rat an Trainer Ole Gunnar Solskjaer

Paul Pogba findet bei Manchester United immer mehr zu alter Stärke zurück. Dabei müsste Ole Gunnar Solskjaer eigentlich auf den Franzosen verzichten.

Paul Pogba kommt nach seiner überstandenen Oberschenkelverletzung immer besser in Schwung. Eine Statistik suggeriert aber das Gegenteil, weshalb der Franzose einen kuriosen Rat für seinen Trainer Ole Gunnar Solskjaer parat hat.

Der französische Pay-TV-Sender Canal+ hatte Pogba mit einer Statistik konfrontiert, nach der United ohne ihn im Schnitt 2,2 Punkte pro Spiel erzielen würde. Mt Pogba in der Startelf hingegen kommen die Red Devils nur auf 1,9 Punkte pro Partie.

Der 2018er Weltmeister reagierte darauf mit einem scherzhaften Rat an seinen Trainer: "Dann müssen Sie mich also auf die Bank setzen. Ich hatte diese Statistik nicht gesehen. Wenn die Mannschaft ohne mich besser abschneidet, würde ich es absolut verstehen, wenn der Trainer mich auf die Bank setzen würde."

Manchester United - Pogba: "Hoffe, dass man mit mir mehr gewinnen wird als ohne mich"

Allerdings gab der Exzentriker auch zu verstehen, dass diese Statistik ein Motivator für ihn sein könne: "Ich hoffe, dass die Statistik sich dreht. Ich hoffe, dass man mit mir mehr gewinnen wird als ohne mich."

In der Premier League wird United mit oder ohne Pogba wohl höchstens Zweiter hinter dem Stadtrivalen Manchester City. Doch nach dem fulminanten 6:2-Hinspielerfolg über AS Rom winkt im Halbfinal-Rückspiel am Donnerstag (ab 21 Uhr live auf DAZN) der Einzug ins Finale der Europa League.