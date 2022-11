Manchester City und Pep Guardiola offenbar kurz vor Vertragsverlängerung

Manchester City und Pep Guardiola setzen ihre Zusammenarbeit offenbar fort. Der neue Vertrag soll bis 2025 laufen.

WAS IST PASSIERT? Der englische Meister Manchester City und Erfolgstrainer Pep Guardiola haben sich offenbar auf eine Vertragsverlängerung geeinigt. Wie die spanische Zeitung Sport und The Athletic berichten, wird der Spanier ein neues, bis 2025 gültiges Arbeitspapier unterzeichnen. Die Verkündung soll demnach in Kürze erfolgen.

WAS IST DER HINTERGRUND? Guardiolas bisheriger Vertrag bei den Cityzens läuft zum Saisonende aus, immer wieder gab es das Gerücht, wonach sich der 51-Jährige möglicherweise nach einer neuen Herausforderung umsehen könnte. Mit der Vertragsverlängerung bekennen sich beide Seiten aber zueinander. Sowohl Guardiola als auch der Vorstand sind dem Bericht zufolge mit der aktuellen Situation zufrieden.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Unter der Leitung des Taktikgenies Guardiola mauserte sich der zuvor bereits erfolgreiche Klub endgültig zu einem absoluten Top-Team in Europa. Zwischen 2017 und 2022 gewann City viermal die englische Meisterschaft, nur 2020 musste sich der Klub dem FC Liverpool mit Jürgen Klopp geschlagen geben. Zudem gewann City unter Guardiola viermal den Ligapokal, zweimal den Supercup sowie 2019 den FA Cup.

Allerdings bleibt noch ein Makel in der Bilanz des Spaniers, denn den von den arabischen Besitzern so sehnlichst erwarteten Triumph in der Champions League konnte auch Guardiola bisher nicht verwirklichen. 2021 führte er sein Team ins Finale der Königsklasse, unterlag damals in Porto aber dem FC Chelsea.

SO GEHT ES WEITER: Aufgrund der WM in Katar befindet sich die Premier League aktuell - wie auch alle anderen Top-Ligen - in einer längeren Pause. Das nächste Pflichtspiel steht am 22. Dezember, also nur vier Tage nach dem WM-Finale, auf dem Programm. Im Ligapokal geht es dann gegen den FC Liverpool.