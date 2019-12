Manchester United: Ole Gunnar Solskjaer vergleicht Mason Greenwood mit Cristiano Ronaldo

Bei Manchester United schwärmt man von den Qualitäten des 18-jährigen Mason Greenwood. Sogar Vergleiche zu Cristiano Ronaldo kommen auf.

Mit 18 Jahren beeindruckt Mason Greenwood bei . Seinen Trainer Ole Gunnar Solskjaer erinnert der junge Stürmer sogar an den fünfmaligen Weltfußballer Cristiano Ronaldo.

Vor allem die technischen Fähigkeiten, die Greenwood schon als Teenager an den Tag legt, lassen Solskjaer staunen. "Ich kann mich nicht an viele Spieler erinnern, die eine solche Technik haben wie er", wird der United-Coach bei Four Four Two zitiert. "Er ist nicht nur 50/50 mit beiden Füßen, sondern 60/60."

Solskjaer: Greenwood ist noch nicht am Ende seiner Entwicklung

Diese Fähigkeit, mit beiden Füßen gefährlich zu sein, erinnert Solskjaer an den ehemaligen United-Star Ronaldo. "Cristiano trifft mit Links fast genauso oft wie mit Rechts und ist ein unglaublicher Stürmer. Aber Mason kann den Ball auch mit beiden Füßen führen und ist ebenfalls ein guter Abschlussspieler."

"Er hat so viel", führt der Trainer aus, doch weiß, dass Greenwood mit 18 Jahren noch längst nicht am Ende seiner Entwicklung ist. "Er ist noch jung und muss viel lernen – und das weiß er auch. Er muss sein Kopfballspiel verbessern und kann sich dabei etwas von Marcus Rashford abschauen."

Mason Greenwood debütierte als 17-Jähriger in der Premier Leaue

Als Aktiver zählte Solskjear selbst zu den weltbesten Stürmern und gewann mit Manchester United 1999 die . Trotzdem ist der Norweger überzeugt, dass Greenwood schon jetzt deutlich weiter ist als er in diesem Alter: "Ich war mit 18 nicht einmal in der Nähe seines aktuellen Levels."

Im März dieses Jahres verhalf Solskjaer dem englischen Juniorennationalspieler mit 17 Jahren zu seinem Debüt in der Premier League. In der laufenden Saison ist er eine echte Alternative im Kader der Red Devils. In 20 Spielen stand er insgesamt 15-mal auf dem Rasen (drei Tore), dreimal sogar in der Startaufstellung.