Manchester United und Newcastle United offenbar an Hakan Calhanoglu interessiert

Hakan Calhanoglu könnte es möglicherweise in die Premier League ziehen. Zwei Klubs buhlen wohl um den Mittelfeldspieler.

Ex-Bundesligaprofi Hakan Calhanoglu könnte womöglich in naher Zukunft in der Premier League auflaufen. Laut einem Bericht von Calciomercato sind Manchester United und Newcastle United am 28-Jährigen von Inter Mailand interessiert.

Demnach sollen beide Klubs bereit sein, im kommenden Sommer bis zu 40 Millionen Euro für Calhanoglu zu bieten. Aufgrund der finanziellen Situation der Lombarden, bei denen sogar ein Verkauf des Klubs im Raum steht, könnte die Vereinsführung zu einem Abschied des türkischen Nationalspielers bereit sein.

Hakan Calhanoglu glänzte gegen Barcelona

Calhanoglu gehört im Team von Trainer Simone Inzaghi zu den Leistungsträgern und unumstrittenen Stammspielern. In der Champions League glänzte er zuletzt in beiden Spielen gegen den FC Barcelona. Im Hinspiel im heimischen San Siro erzielte er den Siegtreffer zum 1:0, im Rückspiel legte er das zwischenzeitliche 2:1 durch Lautaro Martínez auf. Das Spiel endete 3:3.

Im Sommer 2021 war Calhanoglu - begleitet von einigen Nebengeräuschen - nach vier Jahren bei der AC Mailand ablösefrei zum Stadtrivalen gewechselt. Bitter für ihn: In der folgenden Saison zog er im Meisterschaftskampf mit seinem neuen Klub gegen seine alte Liebe den Kürzeren.

Der gebürtige Mannheimer Calhanoglu lief in der Bundesliga in 111 Spielen für den Hamburger SV und Bayer Leverkusen auf. Für die türkische Nationalmannschaft bestritt er bislang 72 Partien.