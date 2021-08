Manchester United - Nani über Sir Alex Ferguson: "An Silvester durften wir betrunken zum Training kommen"

Nani spricht in höchsten Tönen über die United-Trainerlegende Sir Alex Ferguson - und verrät, wie der Coach eine gute Beziehung zu den Spielern schuf.

Nani, Flügelspieler von MLS-Klub Orlando City, hat gegenüber der italienischen Zeitung TribunaExpresso über seine Zeit bei Manchester United und Ex-Trainer Sir Alex Ferguson gesprochen.

"Ich hatte nie auch nur ein einziges Problem", sagte Nani und erklärte: "Ich ging oft aus, wenn wir am nächsten Tag frei hatten. An speziellen Tagen wie Weihnachten oder Silvester ist jedem in England egal, was du nachts tust."

Manchester United - Nani: "Ferguson wusste, wie er mit Spielern umzugehen hatte"

Dies habe auch Trainer Ferguson geduldet, so der Portugiese: "An Silvester durften wir betrunken zum Training kommen und Sir Alex hat sich nicht daran gestört. Das gehörte zu seiner Art, er wusste, wie er mit Spielern umzugehen hatte. Er wusste, dass dieser Tag besonders war, es hatte keinen Sinn, uns auszuschimpfen."

Nani und Ferguson hatten zwischen 2007 und 2013 bei Manchester United miteinander gearbeitet. Während es den Portugiesen über Umwege in die MLS verschlug, ist der Schotte als erfolgreichster Klub-Trainer aller Zeiten mittlerweile im Ruhestand.