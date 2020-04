Manchester United - Co-Trainer Mike Phelan über Cristiano Ronaldo: So machten wir einen Teamplayer aus ihm

Mike Phelan, schon unter Alex Ferguson Co-Trainer bei Manchester United, hat Einblicke in Cristiano Ronaldos Anfänge in der Premier League gegeben.

Mike Phelan, Co-Trainer von , hat in einem Interview die Bedeutung der Red Devils für die Karriere von Juventus-Superstar Cristiano Ronaldo unterstrichen. "Wir mussten versuchen, ihn zu einem Teamplayer zu machen. Am Ende hat er es verstanden", sagte der 57-Jährige bei The Coaching Manual.

Unter Sir Alex Ferguson hatte Phelan zunächst als Konditionstrainer gearbeitet und war anschließend zu dessen Co-Trainer aufgestiegen: "Ronaldo ist aufgefallen. Er war wie ein Schwamm. Er wollte mehr [Ratschläge von den Trainern, d. Red.]. Er hat dich um mehr gebeten", so Phelan.

2003 hatte Manchester United das Rennen um den damals 18-jährigen Flügelspieler von gewonnen. In den folgenden sechs Jahren wurde Ronaldo dreifacher englischer Meister, gewann mit dem englischen Rekordmeister zudem 2008 die .

Phelan über den Durchbruch von Cristiano Ronaldo: "Sein Antrieb war fantastisch"

In Hinblick auf den Umgang mit dem portugiesischen Nationalspieler erklärte Phelan: "Bestimmte Dinge, die wir im Training machten, brachten ihn dazu, etwas zu tun, das er eigentlich nicht tun wollte", so der Engländer, der United nach dem Abschied Fergusons 2013 zwar verließ, im Dezember 2018 als Assistent von Ole Gunnar Solskjaer aber ins Old Trafford zurückkehrte.

2009 wechselte Ronaldo schließlich zu , die weitere Entwicklung des Angreifers verfolgte Phelan jedoch mit besonderem Interesse: "Als ich seine Spiele für Real Madrid beobachtet habe, gab es bestimmte Sachen, die er definitiv bei Manchester United aufgegriffen hat."

Dass Ronaldo inzwischen fünffacher Ballon-d'Or-Gewinner ist, ist für Phelan keine Überraschung gewesen: "Ich behaupte nicht, Cristiano Ronaldo erschaffen zu haben. Viele Leute haben ihn beeinflusst. Aber der größte Einfluss war er selbst - sein Antrieb war fantastisch."