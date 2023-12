Nach seiner fünften Gelben Karte fehlt Manchester Uniteds Kapitän im Kracher gegen Liverpool. Holte er sich die Sperre gar absichtlich ab?

WAS IST PASSIERT? Manchester Uniteds Kapitän Bruno Fernandes hat beim überraschenden 0:3 am Samstag gegen den FC Bournemouth die Gelbe Karte gesehen. Es ist seine fünfte Verwarnung in der Liga, damit fehlt er im Premier-League-Klassiker gegen den FC Liverpool gesperrt. Für Experte Michael Owen ein komischer Zufall.

WAS WURDE GESAGT? "Ich frage mich, wie viele Gelbe Karten er schon für Beschwerden und übertriebenes Gestikulieren bekommen hat", sagte der ehemalige England-Stürmer Owen in seiner Funktion als Liga-TV-Experte.

"Vielleicht hat man nicht unbedingt Lust auf das Auswärtsspiel in Anfield. Ich hätte es momentan zumindest nicht", so Owen weiter. "Ich weiß aber auch nicht, ob man mitten im Spiel schon an die nächste Partie denkt."

So oder so sollte der Portugiese aber "ein gute Botschafter und Anführer seines Teams sein. Wir wissen, dass die Referees da mittlerweile genau hinschauen. Für jemanden, der kaum grätscht, sieht er ganz schön viele Gelbe Karten."

WIE GEHT ES WEITER? Das 0:3 daheim gegen Bournemouth war für die Red Devils ein neuer Tiefpunkt in der laufenden Saison. Nach dem Champions-League-Spiel unter der Woche gegen den FC Bayern München wartet am Sonntagnachmittag das Auswärtsspiel beim neuen Spitzenreiter FC Liverpool. Dabei wird der Tabellensechste krasser Außenseiter sein.