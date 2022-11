Manchester United will offenbar Ex-BVB-Kandidat Max Aarons holen

Max Aarons wurde in der Vergangenheit unter anderem auch beim BVB gehandelt. Nun soll United großes Interesse zeigen.

Manchester United erwägt offenbar die Verpflichtung von Norwich Citys Rechtsverteidiger Max Aarons im Januar. Das berichtet die Sun.

Demnach soll United-Trainer Erik ten Hag Aarons als starken Konkurrenten für Stamm-Rechtsverteidiger Diogo Dalot ins Old Trafford holen wollen. Aaron Wan-Bissaka, der in dieser Saison bisher erst auf vier Einsatzminuten kommt, traut der Niederländer diese Rolle offenbar nicht zu.

Wechsel zu United? Aarons war auch beim BVB im Gespräch

Laut Sun war United einer von acht Klubs, die Aarons im September beim U21-Länderspiel mit Englands Nachwuchs gegen Deutschland beobachteten. Neben dem 22-Jährigen, dessen Vertrag bei Zweitligist Norwich noch bis 2024 läuft, soll auch Leverkusens Jeremie Frimpong als Alternative auf Uniteds Liste stehen.

In den vergangenen Jahren war Aarons auch mal Thema bei Borussia Dortmund, das sich um ihn bemüht haben soll. Ohnehin galt er schon oft als Kandidat für einen Abschied aus Norwich, blieb seinem Jugendklub bis dato jedoch stets treu. In der laufenden Spielzeit steht er aktuell bei 19 Pflichtspieleinsätzen und peilt mit Norwich den direkten Wiederaufstieg in die Premier League an.